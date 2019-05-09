Музыка
Сергей Лазарев произвел фурор на ЕвровиденииТВ Центр вчера в 09:50
Напомним, "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая, на котором Лазарев исполнит песню Scream. Ранее он показал кусок видео с первой репетиции в Израиле.
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Три дня до Евровидения-2019: репетиция Сергея Лазарева вызвала овацию среди иностранцев
Комсомольская правдавчера в 08:45
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