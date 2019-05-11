Музыка

Лазарев анонсировал русскую версию своей песни для «Евровидения»Газета.Ru 09:53

Российский певец Сергей Лазарев обещал в ближайшее время выпустить русскоязычную версию песни Scream, с которой он будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.
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Лазарев анонсировал русскоязычную версию песни Scream

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Сергей Лазарев анонсировал два новых ремикса на песню «Scream»

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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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