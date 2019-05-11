Лазарев анонсировал русскую версию своей песни для «Евровидения»Газета.Ru 09:53

Российский певец Сергей Лазарев обещал в ближайшее время выпустить русскоязычную версию песни Scream, с которой он будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Лазарев анонсировал русскую версию своей песни для «Евровидения»

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