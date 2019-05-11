Музыка
Лазарев анонсировал русскую версию своей песни для «Евровидения»Газета.Ru 09:53
Российский певец Сергей Лазарев обещал в ближайшее время выпустить русскоязычную версию песни Scream, с которой он будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.
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Три дня до Евровидения-2019: репетиция Сергея Лазарева вызвала овацию среди иностранцев
Комсомольская правда08:45
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