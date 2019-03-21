Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»Спорт-Экспресс 13:02

Над фамилией Лаврова была написана фраза highly likely (весьма вероятно), которая в последнее время вошла в обиход политиков. Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.

Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.

Политика Норкин выгнал из студии украинского политолога Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.

Футбол Паредес: «Месси — лидер сборной Аргентины. Я постоянно учусь у него» Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, до недавнего времени выступавший за «Зенит», рассказал, как ему работается вместе с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в национальной команде.

Происшествия Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова назвала непрофессиональным акционистом мужчину, который решил обнажиться до нижнего белья и продемонстрировать свое тело посетителям музея.

Футбол Бельгия — Россия 2:1 (2-й тайм) В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.

Общество Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Политика Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Политика Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления «На первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, от преследования которых следует воздержаться», — сообщил американским журналистам Юрий Луценко и пояснил, что отказался его принять: «Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол - не остановит меня в расследовании, если имеет место преступление».

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85 человек Число погибших при крушении парома в Ираке достигло 85 человек, сообщает местное ТВ. Паром перевернулся на реке Тигр около города Мосула.

Спорт Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.

Театры Объявлена программа XIV Международного фестиваля «Науруз» В июне в Казани пройдет XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».

Футбол Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020 Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Политика США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.

Политика Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости.

Политика Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.

Футбол Модрич стал лучшим спортсменом 2018 года по версии журналистов Международная ассоциация спортивной прессы назвала полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим спортсменом 2018 года.

Космос Инженеры НАСА еще не знают причину остановки бура зонда InSight Исследователи и эксперты из НАСА все еще бьются над решением задачи, поставленной зондом InSight, который сообщил об остановке бура.

Шоу-бизнес Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги Мировой судебный участок №330 столичного района Бабушкинский расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы, сообщает Агентство "Москва".

Интернет Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Интернет Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.

Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.

Общество Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.

Общество Актер Алексей Панин признался в ненависти к России Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.