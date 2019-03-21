Футбол

Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»Спорт-Экспресс 13:02

Над фамилией Лаврова была написана фраза highly likely (весьма вероятно), которая в последнее время вошла в обиход политиков. Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
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«Хайли лайкли»: «Спартак» необычно поздравил Лаврова с днем рождения

РИА Новости13:46

Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»

Спорт-Экспресс13:02

Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»

Российская газета09:08

Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков «Спартака» — видео

RT на русском11:25

Лаврову подарили футболку «Спартака» с надписью Highly Likely

Чемпионат11:23

Журналисты подарили Лаврову на день рождения футболку с автографами футболистов «Спартака»

ТАСС10:06

«Спартак» с юмором поздравил Лаврова с днем рождения

Газета.Ru12:54
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
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