Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»Спорт-Экспресс 13:02
Над фамилией Лаврова была написана фраза highly likely (весьма вероятно), которая в последнее время вошла в обиход политиков. Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
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Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Авто
В России появился «премиальный» Haval H9 за 3 миллиона рублей
Китайский внедорожник Haval H9, самая большая и дорогая модель марки, получил новую версию.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Военные получат первый серийный Ил-76МД-90А на следующей неделе
На следующей неделе военным будет передан первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Обновлено в 15:04
Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Российский рэпер Тимати представил беспроводные наушники под названием Black Star Click’n’Play.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности
Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Кино
Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным
Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Уровень криминала среди контрактников в армии удивил прокуратуру
Главная военная прокуратура обеспокоена высоким уровнем правонарушений среди рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту.
Обновлено в 05:26
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Баскетбол
ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче»
Обновлено в 15:16
Спорт
Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию
Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Если извержение произойдет, то оно станет одним из самых крупных в истории.
Обновлено в 11:29
Происшествия
СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии
Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Обновлено в 14:32
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено в 11:50
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице.
Обновлено в 10:52
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек
Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Экономика
Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Футбол
Бельгия — Россия 0:0 (1-й тайм)
В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.
Обновлено в 14:40
Экономика
В Минприроды оценили стоимость природных богатств России
"Зеленые легкие" России потянули на 5,52 трлн руб. Значительно уступили им озера реки и другие водные ресурсы, включая и подземные "линзы".
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено в 14:55
Финансы
Подсчитана сумма долгов перед Россией со времен СССР
Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43