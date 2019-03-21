Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»Спорт-Экспресс 13:02

Над фамилией Лаврова была написана фраза highly likely (весьма вероятно), которая в последнее время вошла в обиход политиков. Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.

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