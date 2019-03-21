Футбол

Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»Спорт-Экспресс 13:02

Над фамилией Лаврова была написана фраза highly likely (весьма вероятно), которая в последнее время вошла в обиход политиков. Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Хайли лайкли»: «Спартак» необычно поздравил Лаврова с днем рождения

РИА Новости13:46

Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»

Российская газета09:08

«Спартак» с юмором поздравил Лаврова с днем рождения

Газета.Ru12:54

Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков «Спартака» — видео

RT на русском11:25

Лаврову подарили футболку «Спартака» с надписью Highly Likely

Чемпионат11:23

Журналисты подарили Лаврову на день рождения футболку с автографами футболистов «Спартака»

ТАСС10:06

Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»

Спорт-Экспресс13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Экономика

В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Авто

В России появился «премиальный» Haval H9 за 3 миллиона рублей

Китайский внедорожник Haval H9, самая большая и дорогая модель марки, получил новую версию.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Военные получат первый серийный Ил-76МД-90А на следующей неделе

На следующей неделе военным будет передан первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Обновлено в 15:04
Гаджеты

Тимати представил беспроводные наушники от Black Star

Российский рэпер Тимати представил беспроводные наушники под названием Black Star Click’n’Play.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности

Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Кино

Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным

Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Уровень криминала среди контрактников в армии удивил прокуратуру

Главная военная прокуратура обеспокоена высоким уровнем правонарушений среди рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту.
Обновлено в 05:26
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Баскетбол

ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче»

Обновлено в 15:16
Спорт

Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию

Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Если извержение произойдет, то оно станет одним из самых крупных в истории.
Обновлено в 11:29
Происшествия

СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии

Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Обновлено в 14:32
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Общество

«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса

Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Елена Степаненко больше не выступает дуэтом с Евгением Петросяном

Обновлено в 05:39
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице.
Обновлено в 10:52
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой

В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек

Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Политика

МИД усомнился в объективности приговора Караджичу

МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Экономика

Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты

Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Футбол

Бельгия — Россия 0:0 (1-й тайм)

В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.
Обновлено в 14:40
Экономика

В Минприроды оценили стоимость природных богатств России

"Зеленые легкие" России потянули на 5,52 трлн руб. Значительно уступили им озера реки и другие водные ресурсы, включая и подземные "линзы".
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено в 14:55
Финансы

Подсчитана сумма долгов перед Россией со времен СССР

Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована

На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное