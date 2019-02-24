Политика
Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с ЯпониейRT на русском 00:27
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.
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Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договорённости, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран... Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRT на русском 00:27
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Лавров считает, У России отсутствуют условия для заключения договора с Японией
Национальная служба новостей02:30
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