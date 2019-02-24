Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с ЯпониейRT на русском 00:27

Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договорённости, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран... Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.

Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией

Происшествия В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре "Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.

Политика Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России Актер Алексей Панин ответил коллеге Алексею Серебрякову, который обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне и обвинил Россию в разжигании войн.

Транспорт В России изменились правила посадки в самолёт В России с 24 февраля 2019 года пассажиры могут проходить в самолёт по электронным посадочным талонам.

Хоккей Вратарь «Коламбуса» Бобровский установил клубный рекорд Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский установил клубный рекорд, сообщает "Советский спорт".

Политика В Молдавии открылись участки для голосования на парламентских выборах Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в Молдавии.

Происшествия В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.

Политика Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников» России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.

Экономика Победителей торговой войны США и Китая нашли в России Отмечается, что в результате торговой войны с Китаем США почти прекратили экспорт сои в Китай, который является главным в мире потребителем этой культуры.

Политика В столкновениях на границе Венесуэлы пострадали около 300 человек Не менее 285 человек пострадали в результате столкновения между демонстрантами и венесуэльской нацгвардией на границе Колумбии и Венесуэлы.

Политика Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка, которые вышли 23 февраля на Уолл Стрит и потребовали от президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела республики.

Общество Facebook заблокировала пост блогера с поздравлением на 23 февраля Администрация Facebook заблокировала пост блогера Сергея Колясникова (Zergulio), в котором содержалось поздравление с Днем защитника Отечества.

Происшествия Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.

Политика Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат.

Авто Российские автомобилисты стали экономить на своих машинах В 2018 году 45% российских автовладельцев начали экономить на эксплуатации и обслуживании своего автомобиля.

Спорт Впервые за 8 лет биатлонист из Удмуртии выступит на Чемпионате мира Всего сборная может заявить до 16 спортсменов. Так что не потеряла шансов выступить в Швеции и уроженка Можги Ульяна Кайшева.

Происшествия Опубликованы кадры чудесного спасения инспектора ГИБДД в Екатеринбурге На кадрах видно, как на трассе во время перестроения грузовик начинает заносить в сторону обочины, где возле патрульного авто стоит сотрудник ГИБДД.