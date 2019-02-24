Политика
Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с ЯпониейГазета.Ru 03:32
Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".
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Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договорённости, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран... Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRT на русском 00:27
с чего всё началось
Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс», его текст размещен на сайте МИД РФ.Наша версия05:16
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Экс-посол: У России нет уверенности в развитии отношений с Японией после подписания мирного договора
Национальная служба новостей04:13
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