Политика
Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с ЯпониейГазета.Ru 03:32
Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".
Читать в источнике
Оценить120
Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договорённости, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран... Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRT на русском 00:27
с чего всё началось
Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс», его текст размещен на сайте МИД РФ.Наша версия05:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-посол: У России нет уверенности в развитии отношений с Японией после подписания мирного договора
Национальная служба новостей04:13
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Происшествия
Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 17:11
Транспорт
В России изменили правила посадки в самолет
С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей
Обновлено в 05:37
Спорт
Лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ
Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России
Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:14
Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессором
Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова
Обновлено в 05:24
Политика
В Молдавии открылись участки для голосования на парламентских выборах
Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в Молдавии.
Обновлено в 00:36
Общество
Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара
Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии
По данным пресс-службы ведомства, с места пожара в Центральную районную больницу села Исянгулово госпитализирована 51-летняя женщина, двое детей погибшей хозяйки дома - 15-летняя дочь и 7-летний сын - смогли самостоятельно покинуть место пожара.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии
Обновлено в 03:22
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»
России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Назвала дочь в честь подруги: Кристина
Весь класс был такой: все понимали, что половина сядет, а с другой половиной ничего хорошего тоже не будет.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России
Обновлено в 01:03
Политика
В Госдуме высказались о «деколонизации» Украины
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "деколонизация" Украины будет направлена против русскоязычного населения.
Обновлено в 05:08
Кино
В Лос-Анджелесе пройдет кинопремия «Оскар»
Обновлено в 05:39
Музыка
Скончался украинский композитор Лев Колодуб
В возрасте 88 лет умер украинский композитор Лев Колодуб. Об этом сообщили на сайте министерства культуры Украины.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Назван простой способ избавиться от депрессии
Обновлено в 05:01
Происшествия
Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии
Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Екатеринбурге подрались посетители и охранники гипермаркета в ТРЦ
В Екатеринбурге в ТРЦ «Радуга Парк» произошла драка между посетителями и охранниками гипермаркета «О’кей».
Обновлено в 03:17
Политика
Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы
Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
WP: беспилотник «Калашникова» изменит мир
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G
Обновлено в 05:46