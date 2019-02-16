Политика

Лавров заявил о желании ЕС улучшить отношения с РФИзвестия 13:47

Представители стран ЕС говорили о желании улучшить отношения с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Мюнхене, где он принимал участие в конференции по безопасности.
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Сергей Лавров
Но, видимо, пока этого не произошло, им как-то приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского большинства.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТелеканал 360° 14:21
с чего всё началось

Лавров пошутил об изоляции России

Глава МИД Сергей Лавров пошутил, что хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы, так как на полях Мюнхенской конференции у российской делегации было слишком много переговоров.
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Лавров пошутил об изоляции России

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Лавров заявил о «бесперебойных переговорах» в Мюнхене

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Министр иностранных дел Украины заявил, что украинского президента, который "решится вести дела с россиянами на условиях россиян" "просто выкинут из окна" Климкин заявил, что у него "нет опасений относительно изменений именно в сфере внешней политики" страны.
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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций.
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Немецкая газета рассказала о превращении России в «великую IT-державу»

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено в 19:15
Общество

Власти Амстердама хотят реформировать квартал Красных фонарей

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В мексиканском баре в перестрелке погибли пять человек

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В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
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Гаитяне обратились к России с просьбой помочь разрешить кризис. В знак несогласия с политикой Вашингтона жители столицы сожгли флаг США.
Обновлено в 19:17
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
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Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

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Ющенко назвал украинцев «растрепанной» нацией

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Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
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Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире Sky News

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Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М.
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Российские интернет-пользователи ополчились против украинской актрисы Ады Роговцевой после ее предложения украинцам изолироваться от россиян.
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