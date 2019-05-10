Политика
Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договоруКоммерсантъ 05:59
Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
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Политика
Виторган прокомментировал свой пост про День Победы
Обновлено в 06:19
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Футбол
Молодежка «Рубина» проиграла «Локомотиву»
В 28-м туре молодежного первенства России «Локомотив» дома обыграл «Рубин» - 2:1. Первыми в матче отличились футболисты московского клуба.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Культура
Мать Бориса Корчевникова убрали с поста директора Театра Образцова
По информации СМИ, Минкульт не стал продлевать контракт с прежним директором Ириной Корчевниковой и назначил на ее место бывшего теннисиста Владимира Бакулева.
Обновлено в 06:02
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских вооруженных формирований, проводивший разведку в районе села Веселая Гора Славяносербского района.
Обновлено в 07:31
Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти
Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Политика
Гуайдо может согласиться на военное вторжение США в Венесуэлу
По словам Гуайдо, в конституции Венесуэлы есть статья, позволяющая проводить военное вторжение, и именно ее он может использовать в качестве одного из вариантов разрешения ситуации.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая
Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 05:20
Политика
Медведев обсудил с премьером Франции экономическое сотрудничество
Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом сотрудничество двух стран в экономической сфере и инвестициях.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Авто
Названы самые популярные дизельные внедорожники в России
Обновлено в 01:21
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США
В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 04:04
Политика
США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран
Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
Спорт
Результат прыгуньи в длину Радевичи с ОИ-2012 аннулирован из-за допинга
Результат латвийской прыгуньи в длину Инеты Радевичи на Олимпиаде в Лондоне аннулирован после перепроверки допинг-проб, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение антироссийских санкций из-за упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 06:33
Общество
Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы
Жена бывшего депутата Подмосковья и малоизвестная певица Оксана Яковлева выложила в Instagram два видео.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Мнение педагогов учтут при выборе учебников для школ
Народное собрание Дагестана внесло в Госдуму законопроект об обязательном учёте мнений учителей при выборе школами учебников.
Обновлено в 08:01