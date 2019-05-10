Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договоруКоммерсантъ 05:59

Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
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Названы самые популярные дизельные внедорожники в России

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Народное собрание Дагестана внесло в Госдуму законопроект об обязательном учёте мнений учителей при выборе школами учебников.
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