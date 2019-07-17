Политика

Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с ГрузиейPravda.Ru 01:43

"Если грузинским властям удастся преодолеть сложную общественно-политическую ситуацию в стране и обеспечить безопасность российских граждан, то с нашей стороны будут созданы все условия, чтобы отменить все ограничения на посещение Грузии россиянами", - рассказал Лавров.
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