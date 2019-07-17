Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в ГрузииRT на русском вчера в 17:29

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
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с чего всё началось

«Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»

"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?
Аргументы и Фактывчера в 17:01

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Лавров оценил, когда будет восстановлено авиасообщение с Грузией

Газета.Ru03:05

Лавров рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение с Грузией

Аргументы и Факты01:46

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

RT на русскомвчера в 18:24

Лавров сказал, когда возобновится авиасообщение с Грузией

РЕН ТВвчера в 20:39

Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

РБКвчера в 19:37

Министр Лавров озвучил условия для снятия запрета на полеты в Грузию

URA.Ruвчера в 18:33

Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

ТАССвчера в 17:22
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Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Общество

Продажу алкоголя в жилых районах предложили запретить

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Музыка

Вышел клип на хит Бейонсе для «Короля Льва»

Мюзикл «Король Лев» Джона Фавро выйдет в российский прокат 19 июля.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО

Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Политика

Путин поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:33
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

Обновлено в 06:13
Авто

Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика

На Украине сделают поблажки для русского языка

Послабления могут быть введены для русского и других языков национальных меньшинств в конкретных регионах и в отдельных сферах использования.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено вчера в 19:36
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза

С 2014 года кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза. В долгах сейчас находится 75 % трудоспособного населения.
Обновлено в 02:08
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Авто

Эксперты назвали самые ненадежные АКП

Обновлено в 02:00
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Алибасов подрался с подругой на съемках ток-шоу на Первом канале

Музыкальный продюсер Бари Алибасов после недавней резонансной истории с отравлением жидкостью для прочистки труб вновь дал СМИ повод заговорить о себе.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Политика

Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии

Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
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