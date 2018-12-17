По нашим данным, на границе с Крымом провокация обсуждается с западными кураторами. По нашим сведениям, ему советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было вопить, что русские наступают на Украину. Провокация гаденькая, мелочная.

Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом. Об этом во время трансляции на сайте kp.ru и эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

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