Политика

Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией
RT на русском
03:45

Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом. Об этом во время трансляции на сайте kp.ru и эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском03:45
Сергей Лавров
По нашим данным, на границе с Крымом провокация обсуждается с западными кураторами. По нашим сведениям, ему советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было вопить, что русские наступают на Украину. Провокация гаденькая, мелочная.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииДни.ру 04:05

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