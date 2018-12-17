Политика
Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом. Об этом во время трансляции на сайте kp.ru заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском03:45
Оценить
150 человек отреагировали
По нашим данным, на границе с Крымом провокация обсуждается с западными кураторами. По нашим сведениям, ему советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было вопить, что русские наступают на Украину. Провокация гаденькая, мелочная.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииДни.ру 04:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал вопрос интеграции России и Белоруссии
Ранее в Минске опровергли данные о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл закрытое совещания на тему независимости в «условиях давления России».
Обновлено в 05:33
Политика
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.
Обновлено в 02:44
Политика
В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Абэ может пройти 21 января
Проведение встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 21 января обсуждается, однако окончательная дата пока не согласована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:26
Политика
ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья
После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД
США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Юрий Борисов рассказал о применении российской военной техники в Сирии
Россия испытала в Сирии большинство новейших образцов авиационной техники, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:07
Политика
WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России»
Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Запашный пожаловался Путину на Cirque du Soleil
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в ходе заседания Совета по культуре при президенте России в субботу пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году откроют стационарную площадку канадского цирка Cirque du Soleil.
Обновлено 15 декабря в 15:11
Политика
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Европа по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.
Обновлено в 01:12
Политика
В Киево-Печерской лавре началось экстренное заседание синода УПЦ МП
В резиденции митрополита Павла, расположенной на территории Киево-Печерской лавры, началось экстренное заседание синода канонической Украинской православной церкви, заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП, сказано 17 декабря на официальном сайте церкви.
Обновлено в 04:21
Политика
Депутат Верховной рады призвал охотиться на «московских попов»
Обновлено в 00:44
Политика
Саудовская Аравия обвинила США в вопиющем вмешательстве
Саудовская Аравия потребовала от США прекратить вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства и перестать подрывать позиции государства в мире и в регионе.
Обновлено в 01:16
Политика
Лавров рассказал, кто в США занимается вопросом отношений с РФ
Власти США делегировали политику на российском направлении советнику главы Белого дома по национальной безопасности Джону Болтону, такое мнение в эфире радио «Комсомольской правды» выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:33
Политика
В Кремле регламентировали размер плакатов на пресс-конференцию Путина
В письмах, которые пришли из Кремля всем аккредитованным представителям прессы, а их на этот раз - рекордное количество, 1702 человека, есть обращение: "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297 мм х 420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов".
Обновлено в 05:01
Политика
Песков объяснил переход госкомпаний на отечественный софт
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего госкомпании обязали перейти на отечественный софт, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:18