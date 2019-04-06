Политика
Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в ЛивииРБК 07:51
Ранее кризис в Ливии Лавров назвал прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства [в ситуацию] НАТО». Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда с поста главы республики был свержен, а затем убит Муаммар Каддафи.
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Москва и Каир плотно координируют шаги на ливийском направлении. Наша задача -- помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ 02:42
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Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Политика
Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Общество
Ядовитые змеи вышли из спячки в Подмосковье
В подмосковном городе Дубна проснулись змеи, первое нападение гадюки произошло на Пике Тяпкина, сообщил местный житель Иван.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже
Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Футбол
Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество
41,5 процента участников опроса на Sportbox.ru полагают, что один из центральных матчей 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА завершится победой красно-белых.
Обновлено в 09:18
Экономика
Запрошено разрешение на строительство в Турции третьего блока «Аккую»
Проектная компания АО "Аккую Нуклеар", осуществляющая строительство атомной электростанции "Аккую" на юге Турции по проекту Росатома, подала в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) заявку на получение лицензии на строительство третьего блока этой АЭС.
Обновлено в 09:32
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Севший на мель корабль стал объектом для фотосессий
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Политика
Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Здоровье
Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород
71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Авто
Mercedes тестирует электрическую модификацию кроссовера GLB
Обновлено в 07:53
Футбол
Салах забил 50-й гол в АПЛ за «Ливерпуль»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 50-й гол за команду в рамках английской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Трюдо предостерёг от вмешательства в выборы в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предостерёг от вмешательства в парламентские выборы, которые должны пройти в стране осенью этого года.
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
«Вест Хэм» согласовал условия личного контракта с Джеко
«Вест Хэм Юнайтед» согласовал с нападающим «Ромы» Эдином Джеко условия личного контракта, сообщает Il Tempo.
Обновлено в 08:07
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Телеведущая отметил, что в связи с этим ей хочется поделиться историей о неподобающих объятиях Трампа в студии.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Мешки с человеческими останками нашли в Петербурге
Обновлено в 07:13