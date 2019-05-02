Политика
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по ВенесуэлеRT на русском 10:21
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
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Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
Сборная Казахстана уверенно победила Южную Корею на ЧМ-2019
Сборная Казахстана одержала уверенную победу над командой Южной Кореи в рамках чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:1. Таким образом, у подопечных Андрея Скабелки три победы в трёх матчах во втором по силе дивизионе чемпионата мира.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Космос
Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard
Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.
Обновлено в 11:52
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Политика
Названа дата встречи Лаврова с Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:56
Происшествия
Знамение: В Харькове молния срезала украинский флаг на монументе Воину-освободителю
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Интернет
Google Chrome признан самым популярным в мире браузером
В списке самых популярных браузеров на смартфонах и планшетах лидерами помимо Google Chrome оказались Safari (26,4 %), китайский браузер QQ Browser (2,7 %), а также Firefox (1,8%).
Обновлено в 06:28
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Технологии
Планетарий №1 откроет уличный лекторий на 40 человек
Обновлено в 09:15
Политика
Заявления на гражданство РФ начнут принимать в ЛНР 6 мая
Миграционная служба МВД самопровозглашённой Луганской народной республики начнёт приём заявлений на получение российского гражданства с 6 мая.
Обновлено в 11:25
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга
По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
Обновлено в 03:17
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на подруге-психологе
Джуд Лоу тайно женился на подруге-психологе С Филиппой Коэн голливудский актер встречался четыре года.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Обновлено в 05:56
Баскетбол
«Портленд» сравнял счет в серии с «Денвером»
Обновлено в 00:06
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж в Лас-Вегасе
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер на днях сыграла свадьбу со своим избранником - музыкантом Джо Джонасом.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.
Обновлено в 08:55
Наука
Instagram для волков помог развеять миф об их эгоистичности
Учёные провели эксперимент с участием домашних собак и волков.
Обновлено в 06:38