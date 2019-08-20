Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что в идлибской зоне деэскалации находятся военные.

Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе

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