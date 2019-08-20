Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в ИдлибеРБК 09:15
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй, трансляция ведется в Twitter МИДа.
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