Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в ИдлибеГазета.Ru 10:48
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что в идлибской зоне деэскалации находятся военные.
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