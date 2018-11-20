Политика

Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО
РИА Новости
06:38

Россия и Китай в понедельник предложили проект решения по вопросу сохранения целостности КЗХО. В частности, документ предполагает создание рабочей группы, которая должна дать оценку правомерности расширения мандата ОЗХО и наделения организации атрибутивными функциями.
РИА Новости06:38

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Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО

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Политика

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
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Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о «конкретных мерах», которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море.
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Политика

Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

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Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
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Армия и оружие

Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО

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Политика

На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»

По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
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Избирком Приморья нашел нарушения у ряда кандидатов в губернаторы

Избирком Приморья при проверке предоставленных выдвинутыми кандидатами в губернаторы подписей муниципальных депутатов и глав районов обнаружил нарушения у ряда кандидатов, сообщила РИА Новости во вторник секретарь избиркома Наталья Камаева.
Обновлено в 08:38
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Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода

Люди, которые пережили ужасы и голод.
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Политика

Госдума приняла закон о введении электронного военного билета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учёта.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 07:47
Политика

В УПЦ заявили о провокациях из-за «объединительного собора»

На Украине организованы провокации против иерархов, на священнослужителей оказывают давление, чтобы принудить их к участию в "объединительном соборе".
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Политика

Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Армия и оружие

КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.
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В Кремле заявили, что «де-юре» в России не существует ЧВК

В Кремле «перекинули» к Минобороны РФ вопрос, связанный с обращением некоторых ветеранских организаций в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге по вопросу деятельности частных военных компаний (ЧВК).
Обновлено в 08:00
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