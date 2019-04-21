Политика

Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливеУтро.ru 06:26

Глава МИД предрек России незавидное будущее в случае очередного спектакля с актерами из Незалежной. Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями. За эту возможность с радостью ухватятся западные страны и НАТО в частности.
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