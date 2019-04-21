Политика
Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливеУтро.ru 06:26
Глава МИД предрек России незавидное будущее в случае очередного спектакля с актерами из Незалежной. Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями. За эту возможность с радостью ухватятся западные страны и НАТО в частности.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Лавров: Никаких проблем для прохода военных кораблей Украины в Азовское море нет
Комсомольская правда06:30
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Политика
Порошенко лидирует на выборах президента Украины за рубежом
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах по итогам подсчета 27,72% протоколов в зарубежном избирательном округе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено в 17:18
Здоровье
Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном
Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.
Обновлено в 08:10
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать
Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
Обновлено в 14:56
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Обновлено в 13:15
Футбол
Дмитрий Аленичев: «Вряд ли „Енисею“ что-то светит»
Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним "Уфу", учитывая, что впереди у нас соперники не слабее "Спартака".
Обновлено в 14:15
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
Политика
В РПЦ поздравили Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 17:15
Футбол
Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную России
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.
Обновлено в 10:57
Авто
Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover
Безусловно владелец машины очень старался, но поклонники Range Rover увидят подлог сразу же, даже не всматриваясь в автомобиль.
Обновлено в 14:58
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено в 09:04
Политика
Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах
Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поздравил с победой на выборах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 17:02
Политика
Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрану
Обновлено в 14:30
Политика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Эсминец США прибыл в порт Батуми
Обновлено в 12:27
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн
Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Политика
Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").
Обновлено в 05:36