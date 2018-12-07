Политика

Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах
Известия
01:41

Россия обеспокоена наращиванием усилий НАТО и Евросоюза по дальнейшему «освоению» Балканского региона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон».
Известия01:41
Сергей Лавров
Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости вчера в 23:12

Подробнее о событии

Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах

Газета.Ru00:53

Лавров обвинил НАТО и Евросоюз в обострении ситуации на Балканах

Life.ru00:33

Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией на Балканах

Комсомольская правда00:20

Лавров рассказал об обеспокоенности России ситуацией на Балканах

RT на русскомвчера в 23:55

Лавров рассказал, к чему может привести ситуация на Балканах

ФАНвчера в 23:20

Лавров: наращивание присутствия НАТО и ЕС на Балканах ведет к дестабилизации Европы

ТАССвчера в 23:06

Россия обеспокоена ситуацией на Балканах, заявил Лавров

РИА Новостивчера в 23:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Политика

Госдеп США призвал Россию отказаться от ракеты 9М729

Вашингтон призвал Москву отказаться от ракеты 9М729 (по западной классификации — SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее характеристики не нарушали положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 03:12
Политика

Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о газе

Обновлено в 03:10
Политика

Генассамблея ООН отклонила резолюцию с осуждением ХАМАС

Генассамблея ООН отклонила представленную постпредом США при ООН Никки Хейли резолюцию, осуждающую обстрелы боевиками движения ХАМАС израильской территории.
Обновлено в 03:08
Политика

Власти Японии намерены запретить закупки Huawei и ZTE для госаппарата

Власти Японии намерены запретить закупки для государственных учреждений страны телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei Technologies и ZTE из-за опасений шпионажа со стороны спецслцжб КНР, сообщает в пятницу газета Yomiuri.
Обновлено в 03:03
Политика

Четырех российских журналисток не пустили на Украину

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны четырех российских журналисток, передает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 03:02
Политика

Трамп пообещал заключить торговую сделку с Китаем за 90 дней

Соединенные Штаты и Китай намерены заключить соглашение по торговле в течение следующих 90 дней.
Обновлено в 03:06
Политика

Премьер Канады отреагировал на задержание финдиректора Huawei

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 03:03
Политика

Депутаты Рады подрались в прямом эфире

Обновлено в 03:10
Политика

Глава исполкома президентского движения перейдет в полпредство ЦФО

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов станет заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, рассказали РБК два источника, близких к президентской администрации.
Обновлено в 03:04
Политика

Джорджа Буша — старшего похоронили в Техасе

Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, скончавшегося 30 ноября, похоронили в четверг вечером в Техасе.
Обновлено в 02:48
Политика

«Роскосмос» ведет переговоры об установке станций ГЛОНАСС в США

Роскосмос ведет переговоры с американской стороной об установке станций ГЛОНАСС на территории США, сообщил представитель госкорпорации Анатолий Красников.
Обновлено в 03:08
Политика

Суд в США назначил Марии Бутиной государственного адвоката

Обновлено в 02:26
Политика

Президент Эквадора выступил гарантом свободы Ассанжа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Британия предоставила достаточно гарантий для Джулиана Ассанжа, и теперь он может покинуть посольство южно-американской страны в Лондоне.
Обновлено в 02:44
Политика

Чиновница Глацких заявила, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство

Временно отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила в пятницу ТАСС, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство.
Обновлено в 03:09
ещё по теме
Главное