Политика

Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах
Газета.Ru
00:53

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах в интервью газете "Эфимерида тон синдактон".
Газета.Ru00:53
Сергей Лавров
Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости вчера в 23:12

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