Политика

Лавров усомнился в компетентности советников ТрампаГазета.Ru 10:37

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа удивило главу российского МИДа.
РБК09:00

Подробнее о событии

Лавров подозревает в некомпетентности советников Трампа

Газета.Ru13:46

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Коммерсантъ10:20

Лавров поставил под сомнение качество работы советников Трампа по Венесуэле

ТАСС09:47

Лавров оценил слова Трампа об отзыве российских экспертов из Венесуэлы

Известия10:03

Лавров усомнился в качестве советников Трампа

Lenta.ru09:55

Лавров оценил слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы

RT на русском10:05

Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа

РБК09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Обновлено в 14:10
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Авто

Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России

Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика

Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Экономика

Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня

Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Алена Водонаева высказалась о слухах про дочку Лазарева

Сам Лазарев пока никак не комментирует эти предположения, однако другие персоны российского шоу-бизнеса начали высказываться на этот счет.
Обновлено в 07:28
Экономика

Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»

«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций.
Обновлено в 11:16
Политика

США ужесточили санкции в отношении Кубы

США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина.
Обновлено в 13:30
Футбол

Игнашевич возглавил московское «Торпедо»

Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:18
Футбол

Экс-врач ЦСКА Бутовский будет работать в «Спартаке»

Бывший врач ЦСКА Михаил Бутовский переходит на работу в «Спартак».
Обновлено в 13:56
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Кино

Российский фильм «Т-34» осенью выйдет в прокат в Китае

Российская картина «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова выйдет в широкий прокат в Китае осенью этого года, пишут РИА Новости.
Обновлено в 12:13
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает детям риск смерти от всех причин

Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
Обновлено в 13:54
Футбол

Роналду видит Сарри на посту тренера «Ювентуса»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту главы бьянконери наставника лондонского "Челси" Маурицио Сарри, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:24
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Политика

Си Цзиньпин: отношения Китая и России достигли беспрецедентного уровня

Обновлено в 12:08
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу

Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Наука

Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии

Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Наука

Найдена генная мутация, помогающая избежать диабета

Ученые обнаружили генную мутацию, которая может помочь избежать диабета, сообщает eLife.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына

Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное