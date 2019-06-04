Лавров усомнился в компетентности советников ТрампаГазета.Ru 10:37

с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники "Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.

Авто Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.

Происшествия Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты» Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Экономика Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.

Шоу-бизнес 51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.

Шоу-бизнес Алена Водонаева высказалась о слухах про дочку Лазарева Сам Лазарев пока никак не комментирует эти предположения, однако другие персоны российского шоу-бизнеса начали высказываться на этот счет.

Экономика Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты» «Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций.

Политика США ужесточили санкции в отношении Кубы США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина.

Футбол Игнашевич возглавил московское «Торпедо» Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.

Футбол Экс-врач ЦСКА Бутовский будет работать в «Спартаке» Бывший врач ЦСКА Михаил Бутовский переходит на работу в «Спартак».

Кино Российский фильм «Т-34» осенью выйдет в прокат в Китае Российская картина «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова выйдет в широкий прокат в Китае осенью этого года, пишут РИА Новости.

Общество В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.

Футбол Роналду видит Сарри на посту тренера «Ювентуса» Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту главы бьянконери наставника лондонского "Челси" Маурицио Сарри, передает "Советский спорт".

Политика ПАСЕ изменит регламент по желанию России Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.

Авто Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Наука Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.

Наука Найдена генная мутация, помогающая избежать диабета Ученые обнаружили генную мутацию, которая может помочь избежать диабета, сообщает eLife.