Политика

Лавров усомнился в компетентности советников ТрампаКоммерсантъ 10:20

Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
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с чего всё началось

Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа удивило главу российского МИДа.
РБК09:00

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Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Газета.Ru10:37

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Коммерсантъ10:20

Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа

РБК09:00

Лавров оценил слова Трампа об отзыве российских экспертов из Венесуэлы

Известия10:03

Лавров усомнился в качестве советников Трампа

Lenta.ru09:55

Лавров поставил под сомнение качество работы советников Трампа по Венесуэле

ТАСС09:47

Лавров оценил слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы

RT на русском10:05
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Футбол

«Аякс» отказался отпускать главного тренера Тен Хага в «Рому»

«Рома» обратилась в «Аякс» с вопросом о возможности приглашения главного тренера Эрика Тен Хага, но получила отказ, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 07:07
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Обновлено в 12:36
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Сирийская армия захватила первый город после возобновления наступления

Обновлено в 10:35
Политика

Эрдоган официально опроверг информацию о покупке С-400

Фактически, своим заявлением турецкий лидер полностью опроверг доводы ряда европейских СМИ, ссылающихся на тот факт, что Турция и США достигли взаимопонимания по вопросу покупки российских зенитных систем, и в ближайшем времени контракт может быть заморожен.
Обновлено в 06:24
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Политика

Трамп задремал во время речи Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Экономика

Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»

Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупила 78,73% в крупном российском ритейлере «Лента».
Обновлено в 10:15
Футбол

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Обновлено в 12:29
Религия

Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Экономика

ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено в 09:26
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей

Бывшего руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедова привлекли в качестве обвиняемого по делу о махинациях с земельными участками в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 08:49
Гаджеты

В браузере Firefox усилили защиту от трекинга

За работу антитрекинговой защиты отвечают списки, составляемые сообществом сервиса Disconnect.me.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Политика

МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17

МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Политика

В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Политика

ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в Донецке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов мечеть в Донецке.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»

Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

В Крыму вертолеты включают РЭБ из-за провокаций со стороны Украины

Обновлено в 06:26
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