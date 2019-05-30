Политика
Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на КурилахГазета.Ru 09:59
Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
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Авто
Ferrari показала новый суперкар SF90 Stradale
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья.
Обновлено в 04:42
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Культура
Роулинг порадует поклонников Гарри Поттера новыми рассказами
Британская писательница Джоан Роулинг, являющаяся автором серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, выпустит еще четыре рассказа по этой фантастической вселенной.
Обновлено в 09:51
Общество
Поваленные ураганом деревья искорёжили машины новокузнечан
Повалены деревья, машины раздавлены.
Обновлено в 10:13
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Росрыболовство начало расследование из-за маловодья на Волге
Средневолжское управление Росрыболовства возбудило административное расследование из-за катастрофического маловодья в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
В России введут штраф за распространение зарубежных СМИ без разрешения
В России установят административную ответственность за распространение зарубежных газет и журналов без получения разрешения.
Обновлено в 07:49
Политика
В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег
Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.
Обновлено в 08:20
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 09:35
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе
Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти.
Обновлено в 06:15
Политика
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Путешествия
Россия оказалась среди самых посещаемых стран
Россия попала в рейтинг топ-20 самых посещаемых стран, составленный Всемирной туристской организацией (UNWTO).
Обновлено в 06:12
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Общество
«Магнит» начал тестировать в Краснодаре доставку продуктов
Компания "Магнит" начала тестировать в Краснодаре доставку различных продуктов, сообщается на сайте ретейлера.
Обновлено в 10:01
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16