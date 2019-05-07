Политика
Лавров резко ответил журналисту CNN на «фейковый вопрос»Известия 07:08
Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, придумал каламбур про американский телеканал CNN. Расшифровка интервью опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Происшествия
МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100
Обновлено вчера в 05:35
Транспорт
В Москве сняли введенные из-за репетиции парада ограничения движения
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter о снятии ограничений движения, введенных в Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы.
Обновлено в 06:18
Политика
В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана
Обновлено в 05:27
Экономика
Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество самозанятых, которые зарегистрировались с 1 января 2019 года, превысило 60 тыс.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Ветераны получили повышенные пенсии от Минобороны РФ перед Днем Победы
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Базовая цена экспедиционного «Хантера» составляет 984 900 рублей.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Авто
Опубликован снимок нового Mercedes-AMG CLA 45
Mercedes-AMG CLA 45 получит систему полного привода с режимом для дрифта, в котором вся мощность будет передаваться на заднюю ось.
Обновлено в 01:47
Религия
Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Террористы атакуют САА на границе демилитаризованной зоны Идлиба
Вечером в понедельник около 100 боевиков при поддержке артиллерии и минометов атаковали позиции САА на юге демилитаризованной зоны.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает небольшие компании каждые две-три недели
По словам главы "яблочного" гиганта Тима Кука, "Эппл" поглощает другие компании каждые две-три недели.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля
Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировали в Раде
Инаугурация Зеленского намечена на 19 мая. Верховная рада уже зарегистрировала соответствующее постановление.
Обновлено в 02:56
Политика
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая
Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:34
Общество
Сергей Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Обновлено в 06:03
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47