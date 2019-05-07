Политика
Лавров резко ответил журналисту CNNРИА Новости 04:02
Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета". Министра спросили, есть ли у России какие-то возможности остановить "интервенцию США в Венесуэле", если Вашингтон решится на такой шаг.
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Некоторые называют вашу компанию "фейк ньюз", но сейчас вы задаете "фейковый вопрос"
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииМосковский Комсомолец 04:24
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Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно кардинально изменила имидж
Обновлено вчера в 10:51
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Еще четыре центра инновационного творчества молодежи создадут в Подмосковье
Каждому из четырех создаваемых центров будет выделена субсидия в размере 7 миллионов рублей, подчеркивает министерство.
Обновлено в 06:03
Наука
ООН: Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных
Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных в обозримом будущем и с этим ничего не делают.
Обновлено вчера в 09:48
Кино
Эш из «Зловещих мертвецов» не появится в Mortal Kombat 11
Обновлено в 05:24
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Недвижимость
Риелторы назвали среднюю стоимость квартир на Остоженке
В новостройках Остоженки на продажу выставлено 88 квартир и апартаментов со средневзвешенной стоимость 1 кв. м в 1,5 млн руб. По этому показателю район находится на втором месте в Москве, уступая Патриаршим Прудам (1,9 млн руб. за 1 кв. м), уточняется в материалах Savills.
Обновлено в 04:03
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
США обвинили Китай в отказе от договоренностей по торговле
Вашингтон полагает, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, в связи с чем США намерены повысить пошлины на китайские товары с 10 мая, заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
В России вступил в силу новый порядок диспансеризации
Новые правила диспансеризации ранее были утверждены Минздравом РФ.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов
6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
ВМС Украины признали бесполезными
Апаршин отметил, что не ждет нападения России на Украину с территории Крыма, поскольку на подготовку вторжения ничего не указывает.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Общество
Дождь пройдет перед парадом на Красной площади
Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Футбол
Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять
Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
Обновлено в 05:11