Лавров резко ответил журналисту CNNРИА Новости 04:02

Некоторые называют вашу компанию "фейк ньюз", но сейчас вы задаете "фейковый вопрос"

Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета". Министра спросили, есть ли у России какие-то возможности остановить "интервенцию США в Венесуэле", если Вашингтон решится на такой шаг.

Финансы Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Общество Еще четыре центра инновационного творчества молодежи создадут в Подмосковье Каждому из четырех создаваемых центров будет выделена субсидия в размере 7 миллионов рублей, подчеркивает министерство.

Наука ООН: Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных в обозримом будущем и с этим ничего не делают.

Общество Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.

Общество Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Недвижимость Риелторы назвали среднюю стоимость квартир на Остоженке В новостройках Остоженки на продажу выставлено 88 квартир и апартаментов со средневзвешенной стоимость 1 кв. м в 1,5 млн руб. По этому показателю район находится на втором месте в Москве, уступая Патриаршим Прудам (1,9 млн руб. за 1 кв. м), уточняется в материалах Savills.

Общество Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Происшествия Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.

Энергетика «Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром» Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Политика США обвинили Китай в отказе от договоренностей по торговле Вашингтон полагает, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, в связи с чем США намерены повысить пошлины на китайские товары с 10 мая, заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Происшествия Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов 6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).

Армия и оружие ВМС Украины признали бесполезными Апаршин отметил, что не ждет нападения России на Украину с территории Крыма, поскольку на подготовку вторжения ничего не указывает.

Происшествия Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.

Происшествия По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.

Авто Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ» На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Политика Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.

Общество Дождь пройдет перед парадом на Красной площади Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние.