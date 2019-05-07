Политика

Лавров резко ответил журналисту CNNРИА Новости 04:02

Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета". Министра спросили, есть ли у России какие-то возможности остановить "интервенцию США в Венесуэле", если Вашингтон решится на такой шаг.
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Лавров назвал фейковым вопрос журналиста CNN

РБК06:23

Вопрос журналиста CNN Лавров посчитал «фейковым»

Газета.Ru07:11

Лавров пошутил над журналистом CNN

Rambler News Serviceвчера в 12:41

Лавров резко ответил журналисту CNN

РИА Новости04:02

Лавров придумал каламбур про телекомпанию CNN

Российская газета02:24

Лавров ответил американским журналистам на провокационный вопрос о Венесуэле

Взгляд.рувчера в 14:15

Лавров осадил журналиста CNN после вопроса о Венесуэле

Московский Комсомолец04:24
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Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

Обновлено в 08:16
Музыка

Лазарев остался доволен первой репетицией на сцене Евровидения

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Известная фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура

Обновлено в 05:32
Общество

Расстрелян до начала войны: московская школа «запуталась» в памятниках

В комментарии сказано, что ученики и их учителя напрасно были обвинены в незнании истории, ведь в День Победы в Великой Отечественной войне россияне вспоминают не только победу в Великой Отечественной войне, но и героев всех военных действий, в том числе блестящего полководца и стратега Тухачевского.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Общество

Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Политика

Савченко заявила, что за ней следят

Обновлено в 07:06
Хоккей

Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира

Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном Аэропорту Шереметьево заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Происшествия

Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол

Карасев назначен четвертым арбитром матча «Валенсия» – «Арсенал»

Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между Валенсией и лондонским Арсеналом.
Обновлено в 06:25
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети

На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Энергетика

Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»

Глава Министерства энергетики Александр Новак рассказал, что готовы предложения об изменении законодательства, которые не допустят ухудшения качества российской нефти.
Обновлено в 08:20
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела, которых задержали по подозрению в умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление суда.
Обновлено в 08:56
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Экономика

Минфин предложил засекретить слияния банков

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Госдуме определили главные интернет-угрозы: игры, соцсети и Darknet

Ряд молодёжных организаций при Госдуме и Союзе юристов России провёл всероссийский опрос в интернете на тему сетевых угроз.
Обновлено в 08:39
Происшествия

ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
Обновлено в 09:01
Политика

Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства.
Обновлено в 05:41
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане

Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

Российская армия начала получать бесшумные минометы

«Поставки бесшумных минометов 2Б25 в армию уже начались», — приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 02:18
Финансы

Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
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