Политика
Лавров резко ответил журналисту CNNРИА Новости 04:02
Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета". Министра спросили, есть ли у России какие-то возможности остановить "интервенцию США в Венесуэле", если Вашингтон решится на такой шаг.
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Музыка
Лазарев остался доволен первой репетицией на сцене Евровидения
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Расстрелян до начала войны: московская школа «запуталась» в памятниках
В комментарии сказано, что ученики и их учителя напрасно были обвинены в незнании истории, ведь в День Победы в Великой Отечественной войне россияне вспоминают не только победу в Великой Отечественной войне, но и героев всех военных действий, в том числе блестящего полководца и стратега Тухачевского.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Общество
Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц
Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Политика
Савченко заявила, что за ней следят
Обновлено в 07:06
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном Аэропорту Шереметьево заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Карасев назначен четвертым арбитром матча «Валенсия» – «Арсенал»
Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между Валенсией и лондонским Арсеналом.
Обновлено в 06:25
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети
На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Энергетика
Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»
Глава Министерства энергетики Александр Новак рассказал, что готовы предложения об изменении законодательства, которые не допустят ухудшения качества российской нефти.
Обновлено в 08:20
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти
Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела, которых задержали по подозрению в умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление суда.
Обновлено в 08:56
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Экономика
Минфин предложил засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Госдуме определили главные интернет-угрозы: игры, соцсети и Darknet
Ряд молодёжных организаций при Госдуме и Союзе юристов России провёл всероссийский опрос в интернете на тему сетевых угроз.
Обновлено в 08:39
Происшествия
ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
Обновлено в 09:01
Политика
Помпео отменил визит в Берлин в последний момент
Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства.
Обновлено в 05:41
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане
Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Российская армия начала получать бесшумные минометы
«Поставки бесшумных минометов 2Б25 в армию уже начались», — приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 02:18
Финансы
Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу
Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 07:33