Политика
Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об АсадеREGNUM вчера в 16:56
Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Его слова приведены в Тelegram-канале МИД РФ.
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Что бы я сейчас вам ни ответил, вы все равно напишете то, что вы хотите. Поэтому просто напишите, что хотите.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииФАН 06:08
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Происшествия
В массовой драке в Москве погибли два человека
У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Москве женщина насмерть сбила таксиста
Обновлено в 06:17
Происшествия
Мариинский театр эвакуируют после сообщения о минировании
Пресс-аташе Анна Касаткина 17 февраля заявила, что посетителей и сотрудников Мариинского театра эвакуируют.
Обновлено в 05:58
Происшествия
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
Обновлено 07 февраля в 19:02
Общество
В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины
В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено вчера в 09:40
Спорт
Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Глава МЧС вылетел на место обрушения в вузе в Петербурге
Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Санкт-Петербург для участия в работе оперативного штаба, созданного после обрушения перекрытий в университете низкотемпературных и пищевых технологий (ИТМО).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Москве проверяют уже второй ТЦ после звонка о минировании
Правоохранители приступили к проверке уже второго торгового центра в Москве после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:51
Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» готовит облик безэкипажного танка будущего
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Андрей Терликов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского
Группа охотников, застреливших косулю, задержана в Благоварском районе Башкирии, в браконьерстве подозревают местных депутата и полицейского, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:28
Политика
«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Вандалы подожгли храм УПЦ в Кривом роге
В Кривом роге осквернили и подожгли храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Политика
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Экономика
Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы
Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Шведские ученые назвали свою версию причины гибели группы Дятлова
Свою версию гибели участников группы Дятлова высказали шведские ученые, 16 февраля передает шведское информационное агентство Aftonbladet.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Медведев призвал сближать доходы городского и сельского населения
Правительство постарается сблизить доходы городского населения и жителей деревни, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью для программы "Итоги недели" на НТВ.
Обновлено в 04:31
Спорт
Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В России начата разработка микробеспилотника «Ратник» для экипировки
В России началась разработка микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка третьего поколения, сообщили в «Ростехе».
Обновлено в 01:16
Политика
В Германии назвали санкции из-за инцидента в Черном море «умеренными»
Провокация в Керченском проливе В конце ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования властей.
Обновлено в 04:41
Политика
В Крыму ответили на слова Порошенко об «истории успеха» Украины
Ранее Порошенко заявил, что нынешнее положение на Украине является «историей успеха».
Обновлено в 03:58
Единоборства
Минаков потерпел первое поражение в карьере
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве
В Москве метеорологи продлили действие "желтого" уровня погодной опасности на воскресенье, 17 февраля.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Нетаньяху намерен обсудить с Путиным усиление координации по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеревается во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить усиление координации между военнослужащими двух стран по Сирии.
Обновлено в 06:12
Политика
Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Обновлено вчера в 21:50
Политика
В Челябинске прошел митинг за возврат прямых выборов мэра
Обновлено в 06:30
Общество
В Перми несистемная оппозиция провела митинг
Обновлено в 05:48