Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ. Выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией.

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