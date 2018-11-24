Политика

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой
РИА Новости
вчера в 15:11

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ. Выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией.
РИА Новостивчера в 15:11
Сергей Лавров
Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости вчера в 15:11

Подробнее о событии

Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой

Росбалт00:29

Россияне разозлились из-за шутки Лаврова о супружеской измене Запада. «Нам-то не смешно»

URA.Ruвчера в 23:07

Лавров призвал страны Запада не обвинять Россию через СМИ

РБКвчера в 17:14

Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой

RT на русскомвчера в 16:30

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Известиявчера в 16:21

Лавров обнаружил сходство между политикой Запада и супружеской изменой

Газета.Ruвчера в 15:32

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

РИА Новостивчера в 15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Политика

Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ

В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».
Обновлено в 00:08
Политика

«Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Кореи.
Обновлено в 00:17
Политика

Депутат Рады заявил, что правительство «дурит украинцев»

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что правительство «дурит украинцев».
Обновлено в 00:30
Политика

В США задержали брата президента Гондураса

Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.
Обновлено в 00:19
Политика

Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии

Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.
Обновлено в 00:20
Политика

Минюст Украины отказался передавать УПЦ Почаевскую лавру

Права на пользование зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры было передано канонической УПЦ в 2003 году.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Обновлено в 00:00
Политика

Вышинский рассказал об условиях содержания в СИЗО

Главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по обвинениям в государственной измене, рассказал о нормальных отношения с сокамерниками, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025

Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:10
Политика

В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы продлится еще полгода.
Обновлено в 00:30
Политика

Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

США заявили о попытках России повлиять на стремление Украины к Западу

В Госдепе США заявили, что Россия пытается повлиять на стремление Украины к Западу.
Обновлено в 00:03
Политика

В МИД России заявили о нежелании США вести переговоры по ДРСМД

Россия и США ведут переговоры по Договору РСМД только на уровне экспертов, заявили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 18:56
ещё по теме
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
Советский и российский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное