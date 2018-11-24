Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ. Выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией.

Политика Политика Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.

Армия и оружие Армия и оружие Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».

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Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

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