Политика

Лавров рассказал о разговоре с ПомпеоГазета.Ru 11:45

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
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Сергей Лавров
У нас была хорошая, конструктивная беседа. Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня, в целом международные отношения и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRT на русском 11:28

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