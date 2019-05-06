Политика

Лавров рассказал о разговоре с ПомпеоГазета.Ru 11:45

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
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Сергей Лавров
У нас была хорошая, конструктивная беседа. Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня, в целом международные отношения и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRT на русском 11:28

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Есть контакт: Лавров и Помпео обменялись шутками и обсудили Венесуэлу и Арктику

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О «горячем» во льдах

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Помпео заявил, что доволен переговорами с Лавровым в Финляндии

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В авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек

Обновлено вчера в 23:10
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
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Певица Нюша поделилась с поклонниками уникальными кадрами, на которых впервые запечатлела свою подросшую дочь.
Обновлено в 11:49
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Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
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Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

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Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери

Накануне, 5 мая, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в честь 4-летия дочери Софии устроили шикарную вечеринку.
Обновлено в 03:40
Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду.
Обновлено в 14:19
Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»

Обновлено в 13:14
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

Обновлено в 13:45
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Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Политика

Украина получила «чистую» нефть из России

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В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Происшествия

Актера Игоря Фурманюка госпитализировали после ДТП в столице

Российского актера Игоря Фурманюка госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки после того, как он попал в аварию в Москве.
Обновлено в 05:38
Происшествия

По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения

В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Кино

Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Общество

Синоптики пообещали дожди и грозы в Москве с 8 мая

Синоптики пообещали, что 9 мая атмосферное давление вырастет, но не исключили кратковременные дожди с порывистом ветром.
Обновлено в 13:51
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
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Шоу-бизнес

Пост Проскуряковой о трагедии в Шереметьеве вызвал скандал в соцсетях

Запись актрисы и певицы Юлии Проскуряковой, супруги певца и композитора Игоря Николаева, о катастрофе в Шереметьеве вызвала шквал критики в социальных сетях.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере Хамы

Обновлено в 08:07
Гаджеты

Руководитель Xiaomi нашел способ спасти телефон-утопленник

Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич

Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
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