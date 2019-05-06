Лавров рассказал о разговоре с ПомпеоГазета.Ru 11:45

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Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".

Лавров рассказал о разговоре с Помпео

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