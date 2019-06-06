Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в КрымуРБК вчера в 17:00

В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.

с чего всё началось

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

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