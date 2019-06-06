Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в КрымуРБК вчера в 17:00
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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с чего всё началось
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.РБКвчера в 17:00
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Экономика
РЖД и «Русал» договорились о перевозках по железной дороге
В рамках соглашения "Русал" намерен осуществлять предъявление грузов к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными с РЖД планами на перевозку грузов и рассмотреть возможность сохранения объемов отгрузки не ниже уровня 2018 года, говорится в сообщении РЖД.
Обновлено в 04:24
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Политика
Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР
Федеральное агентство новостей представляет документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».
Обновлено в 01:00
Политика
Кудрин обратился к Пушкину, критикуя судебную систему РФ
Кудрин отметил, что, согласно последним опросам, 55% бизнесменов не доверяют российской судебной системе, а две трети не считают ее независимой и объективной.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей
Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Спартака»
Согласно информации источника, "Зенит" проявляет интерес к 19-летнему нападающему "Спартака" Даниле Прошлякову.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Водонаева заявила, что муж ей не нужен вообще
Последним «гвоздем в гроб» супружеских отношений и планов обустройства личной жизни на будущее, стало заявление о том, что она вообще не нуждается в муже, хотя якобы и мечтает о романе с мужчиной старше ее этак лет на десять.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку
В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский призвал журналистов «не давать спуску никому»
Обновлено в 03:31
Происшествия
Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный
Обновлено в 03:45
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана
Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года
Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Возле школы в Новой Зеландии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:12
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Папа римский примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки
Обновлено вчера в 11:27
Политика
США получили контроль над «Русалом» при помощи санкций, заявил Сечин
Администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над "Русалом" и, следовательно, рядом отраслей промышленности РФ, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:51
Политика
Трамп угрожает Китаю повысить пошлины на $300 млрд
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами.
Обновлено в 03:43
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Футбол
Алекперов считает нормальным, что «Спартак» не стал чемпионом
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает нормальным то, что "Спартак" не смог стать чемпионом России в сезоне-2018/19.
Обновлено в 04:02
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56