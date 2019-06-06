Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в КрымуРБК вчера в 17:00
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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с чего всё началось
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.РБКвчера в 17:00
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Лавров рассказал о предложении Керри провести повторный референдум по Крыму
Московский Комсомолецвчера в 18:39
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Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Стоимость мобильной связи после отмены роуминга выросла в среднем на 3%. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства «Content Review».
Обновлено вчера в 07:28
Здоровье
Названо оптимальное число шагов в день
Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, сколько шагов в день нужно делать для того, чтобы укрепить здоровье и снизить риск смерти.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию
Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
Набиуллина считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России до 3%
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет выполнить поставленную ранее цель добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя - более 3%. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.
Обновлено вчера в 23:52
Хоккей
Сушинский может покинуть «Авангард»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Здоровье
Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака
В Великобритании девушка спасла жизнь возлюбленного, обнаружив на его спине смертоносную опухоль. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
Глава Минпромторга оценил будущее SSJ-100
Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о будущем «Суперджетов».
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Происшествия
Вылет лайнера из Приамурья во Владивосток задержали на 15 часов
40 пассажиров рейса Приамурье — Владивосток авиакомпании "Аврора" задержали на 15 часов.
Обновлено в 01:22
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике
Большинство россиян в отечественной лирике предпочитают поэзию Александра Пушкина (17%), при этом почти у половины граждан есть любимые стихотворения отечественных поэтов (48%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой
В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего "ПСЖ" Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:09
Политика
В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса
По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 01:25
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина
Обновлено вчера в 12:50
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
В США при взрыве в аэропорту пострадали 12 человек
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Почему россияне боятся потерять работу
Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы
Обновлено вчера в 19:00
Космос
На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08
Интернет
Google оспорил в суде штраф Еврокомиссии на 1,5 млрд евро
Ранее компанию наказали за нарушение закона о конкуренции Компания Google оспорила в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе штраф на 1,49 млрд евро, который ранее наложила Еврокомиссия.
Обновлено вчера в 08:52