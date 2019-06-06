Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в КрымуРБК 17:00
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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с чего всё началось
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.РБК17:00
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Лавров рассказал о предложении Керри провести повторный референдум по Крыму
Московский Комсомолец18:39
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Происшествия
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Обновлено в 18:13
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Экономика
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Авто
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