В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.

с чего всё началось

С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится.

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

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