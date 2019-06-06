Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по КрымуRT на русском 19:56
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРоссийская газета 20:42
с чего всё началось
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.РБК17:00
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Лавров рассказал о предложении Керри провести повторный референдум по Крыму
Московский Комсомолец18:39
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