Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в КрымуРИА Новости 02:59
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
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с чего всё началось
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.РБКвчера в 17:00
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«Не обсуждается»: Овсянников ответил на идею провести второй референдум в Крыму
РИА Новости Крым05:43
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Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
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Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
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Виктория Лопырева забавно пошутила над Игорем Булатовым и сыном
Сегодня, 6 июня, сыну Виктории Лопыревой исполняется 4 месяца.
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Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
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Собчак разделила людей на «благородных» и «дворняг»
Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла в своем профиле в Instragram признак благородного человека.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата
Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
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Глава Астраханской области ушёл в отставку
Обновлено вчера в 06:58
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Единоборства
Джошуа опроверг слухи о панических приступах перед боем с Руисом
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа, комментируя поражение от американца Энди Руиса-младшего, опроверг слухи о проблемах со здоровьем.
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Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
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Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
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На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
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Политика
Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
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Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
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Экономика
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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
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