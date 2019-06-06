Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в КрымуРИА Новости 02:59

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.
РБКвчера в 17:00

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«Не обсуждается»: Овсянников ответил на идею провести второй референдум в Крыму

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RT на русскомвчера в 19:56

Лавров рассказал о призыве США провести второй референдум по Крыму в 2014 году

Известиявчера в 17:47

Лавров: экс-госсекретарь США Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму

ТАССвчера в 17:04
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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
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«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи

«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
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Политика

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Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
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Происшествия

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Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Экономика

Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России

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Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

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Суд арестовал обвиняемых в убийстве бывшего спецназовца

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Политика

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Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.
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Джулия Робертс: финал «Красотки» должен был быть другим

Обновлено вчера в 18:01
Здоровье

Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года

Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Наука

Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии

Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева забавно пошутила над Игорем Булатовым и сыном

Сегодня, 6 июня, сыну Виктории Лопыревой исполняется 4 месяца.
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Культура

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
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Собчак разделила людей на «благородных» и «дворняг»

Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла в своем профиле в Instragram признак благородного человека.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата

Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
Политика

Глава Астраханской области ушёл в отставку

Обновлено вчера в 06:58
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
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Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Единоборства

Джошуа опроверг слухи о панических приступах перед боем с Руисом

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа, комментируя поражение от американца Энди Руиса-младшего, опроверг слухи о проблемах со здоровьем.
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Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
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Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Политика

Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
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Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

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Джон Керри
Американский политик. Государственный секретарь США. С 1985 года был младшим, с 2009 по 2013 годы - старшим сенатором от штата Массачусетс, председателем сенатского комитета по международным делам.
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