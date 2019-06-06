Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в КрымуГазета.Ru 02:47

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.
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Джон Керри
Американский политик. Государственный секретарь США. С 1985 года был младшим, с 2009 по 2013 годы - старшим сенатором от штата Массачусетс, председателем сенатского комитета по международным делам.
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