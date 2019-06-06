Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в КрымуГазета.Ru 02:47

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.
РБКвчера в 17:00

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Лавров рассказал о предложении США провести повторный референдум по Крыму

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В США предлагали провести еще один референдум по Крыму - Лавров

Московский Комсомолец02:10

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

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Лавров рассказал о призыве США провести второй референдум по Крыму в 2014 году

Известиявчера в 17:47

Лавров: экс-госсекретарь США Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму

ТАССвчера в 17:04

Главные новости к утру 6 июня

Коммерсантъ00:03
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В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество

Бари Алибасова готовят к срочной операции

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Обновлено в 02:13
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:06
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года, и устранении ее последствий.
Обновлено в 02:41
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

Обновлено вчера в 07:48
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено вчера в 12:01
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Мэр Барнаула в срочном порядке уволил своего зама Александра Алексеенко

6 июня освобожден от занимаемой должности заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
Обновлено в 02:35
Авто

Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Муж Николь Кидман променял ее на молоденькую певицу

Кажется, они ни на секунду не могут расстаться: Кит всегда поддерживает Николь на премьерах ее фильмов, а Кидман приходит с любимым мужем на все музыкальные церемонии.
Обновлено в 01:13
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено вчера в 10:41
Интернет

Роскачество назвало самые ненадёжные пароли

Специалисты порекомендовали не создавать пароли, в которых содержаться личные данные - имя, фамилия или дата рождения.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Свердловской области пропали трое детей

Обновлено в 01:22
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Музыка

Участники 25/17 раскрыли причины признания своих песен экстремистскими

Последний большой электрический концерт команды состоится 11 июня в Зеленом театре, после чего будет взята внушительная пауза организации масштабных шоу, сообщили участники коллектива Андрей «Бледный» Позднухов и Антон «Ант» Завьялов на пресс-конференции в НСН 5 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Авто

Mercedes-Benz опубликовал тизер нового кроссовера GLB-Class

Как вы можете видеть из поста Mercedes на Facebook, тизер показывает лишь то, как выглядит силуэт кроссовера, а также нам дают заглянуть в салон на большом отдалении.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова отказывается от работы из-за беременности

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Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Обновлено вчера в 01:29
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
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Джон Керри
Американский политик. Государственный секретарь США. С 1985 года был младшим, с 2009 по 2013 годы - старшим сенатором от штата Массачусетс, председателем сенатского комитета по международным делам.
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