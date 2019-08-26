Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
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Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

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