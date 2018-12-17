Политика

Лавров рассказал о подготовке Порошенко провокации на границе с Крымом
Ведомости
03:49

Президент Украины Петр Порошенко готовит военную провокацию на границе с Крымом по истечении 30-дневного срока действия военного положения в стране, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости03:49
с чего всё началось

Интервью Сергея Лаврова «Комсомолькой правде»: прямая онлайн-трансляция

В 11:00 в понедельник, 17 декабря 2018 года, началась прямая трансляция интервью «Комсомолки» с лицом российской дипломатии, проводником нашей внешей политики в мире - Сергеем Лавровым.
Комсомольская правдавчера в 17:00

Подробнее о событии

Лавров заявил о планах Украины устроить провокацию на границе с Крымом в декабре

Коммерсантъ04:04

Порошенко готовит провокацию на границе с Россией, заявил Лавров

РИА Новости04:02

Лавров: Россия ответит Киеву в случае провокации на границе, «мало не покажется»

Эхо Москвы04:00

Лавров уверен в провокации Украины на границе с Крымом в конце года

ИА Крыминформ03:50

В МИД России назвали сроки украинской провокации на границе с Крымом

Газета.Ru03:49

Лавров рассказал о подготовке Порошенко провокации на границе с Крымом

Ведомости03:49

Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

RT на русском03:45
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Политика

Лавров заявил, что Россия не будет воевать с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров во время трансляции на сайте kp.ru заявил, что Россия не станет воевать с Украиной.
Обновлено в 03:30
Политика

ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие

Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии

Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:35
Политика

США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи

Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Политика

В Киеве признали, что Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Европейский Союз по-прежнему не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России»

Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Москва и Токио согласовывают дату визита Абэ в Россию

Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.
Обновлено в 01:53
Политика

Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма

Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Саудовская Аравия обвинила США в вопиющем вмешательстве в свои дела

Саудовская Аравия потребовала от США прекратить вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства и перестать подрывать позиции государства в мире и в регионе.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет

С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».
Обновлено в 00:57
Политика

FT: Британия должна подготовиться ко второму референдуму по Brexit

Даже в случае второго парламентского голосования по вопросу Brexit, британские парламентарии должны быть готовы ко второму референдуму, пишет член британского парламента Джастин Грининг в Financial Times.
Обновлено в 03:47
Политика

Россия и Южная Корея проведут во вторник переговоры по КНДР

Южная Корея и Россия проведут во вторник, 18 декабря, в Сеуле встречу высокопоставленных дипломатов по ядерной проблеме КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство иностранных дел.
Обновлено в 02:05
Политика

Депутат Верховной рады призвал охотиться на «московских попов»

Обновлено в 00:44
Политика

«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции

Пресс-служба «Би-би-си» прокомментировала сообщения о требовании редакции к своей журналистке найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 15:47
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