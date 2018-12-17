В 11:00 в понедельник, 17 декабря 2018 года, началась прямая трансляция интервью «Комсомолки» с лицом российской дипломатии, проводником нашей внешей политики в мире - Сергеем Лавровым.

с чего всё началось

Президент Украины Петр Порошенко готовит военную провокацию на границе с Крымом по истечении 30-дневного срока действия военного положения в стране, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров рассказал о подготовке Порошенко провокации на границе с Крымом

Политика Политика Лавров заявил, что Россия не будет воевать с Украиной Глава МИД России Сергей Лавров во время трансляции на сайте kp.ru заявил, что Россия не станет воевать с Украиной.

Политика Политика ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.

Армия и оружие Армия и оружие Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.

Политика Политика США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.

Армия и оружие Армия и оружие Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Политика Политика В Киеве признали, что Евросоюз не пускает Украину на свой рынок Европейский Союз по-прежнему не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок.

Политика Политика WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.

Политика Политика Москва и Токио согласовывают дату визита Абэ в Россию Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Политика Политика Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму.

Политика Политика Саудовская Аравия обвинила США в вопиющем вмешательстве в свои дела Саудовская Аравия потребовала от США прекратить вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства и перестать подрывать позиции государства в мире и в регионе.

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».

Политика Политика FT: Британия должна подготовиться ко второму референдуму по Brexit Даже в случае второго парламентского голосования по вопросу Brexit, британские парламентарии должны быть готовы ко второму референдуму, пишет член британского парламента Джастин Грининг в Financial Times.

Политика Политика Россия и Южная Корея проведут во вторник переговоры по КНДР Южная Корея и Россия проведут во вторник, 18 декабря, в Сеуле встречу высокопоставленных дипломатов по ядерной проблеме КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство иностранных дел.