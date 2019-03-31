Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в ВенесуэлеМеждународная жизнь 10:02

Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы.

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Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле

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