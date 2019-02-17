Лавров рассказал о бессмысленности новых санкций США против РоссииСлово и Дело 08:59

Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль.

Как заметил Лавров, он не предостерегал никого от введения санкций, а лишь замечал всю бессмысленность подобной политики. Глава МИД РФ обращает внимание, что если на Западе спустя столько лет не смогли понять, что санкции не имеют эффекта, то политиков США и Европы попросту жаль.

Лавров рассказал о бессмысленности новых санкций США против России

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