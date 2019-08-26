Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8RT на русском 05:43

Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег. Он отметил, что Россия не имеет к этому никакого отношения и никого ни о чём не просила.
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Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8, заявил Лавров

РИА Новости05:57

Лавров заявил об «уходе жизни вперед» от G8

РБК06:08

Лавров: Россия не намерена просить о восстановлении G8

Коммерсантъ06:00

Лавров отреагировал на обсуждение возвращения России в G8

Взгляд.ру05:51

Лавров: Россия не просила затрагивать тему возобновления формата «восьмерки»

ТАСС05:50

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

RT на русском05:43

Лавров: Россия не просила затрагивать тему возвращения к G8

РЕН ТВ05:40
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Политика

Соболь пригласила на дебаты проректора ВШЭ Касамару

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заочно обратилась с предложением провести совместные дебаты к кандидату зарегистрированному, проректору Высшей школы экономики Валерии Касамаре, которую в стане оппозиционеров принято ассоциировать с властью.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Культура

Джеффа Голдблюма поставил в тупик вопрос о судьбе Человека-паука

Американский актер Джефф Голдблюм («Муха», «Парк Юрского периода») оказался шокирован новостью о том, что студии Sony и Disney больше не будут вместе работать над фильмами о Человеке-пауке.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Озвучен сценарий войны между РФ и США в Черном море

Лайл Голдштейн, военный эксперт, рассказал о возможном сценарии начала военного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в акватории Черного моря.
Обновлено в 02:17
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено 24 августа в 09:07
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено вчера в 15:23
Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Армия Израиля перехватила две ракеты из сектора Газа

Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Политика

Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7

Американский президент Дональд Трамп заявил, что присоединение России к следующему саммиту G7 было бы "полезным".
Обновлено в 06:19
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

Обновлено вчера в 17:40
Культура

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Российский актер и музыкант Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции после перенесенного инфаркта.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Политика

Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Футбол

«Динамо» хочет приобрести Джованни Симеоне

Обновлено в 06:11
Здоровье

Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Обновлено в 06:03
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Транспорт

Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле

Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Обновлено в 06:35
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено 24 августа в 16:01
Финансы

Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов

В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Политика

ЦИК Абхазии объявил результаты первого тура выборов президента

Обновлено в 05:12
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
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