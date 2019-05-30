Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на КурилахРИА Новости 06:29
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Политика
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 08:45
Общество
Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы
Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено в 04:32
Политика
Госдума одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем специальных средств сдерживания в отношении авиадебоширов.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Кино
Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности
Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток
Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Выпускница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11-го класса школы № 27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Полицейские в Москве преследуют подозреваемых в похищении двух человек
Сотрудники полиции на Щелковском шоссе организовали преследование двух автомобилей Hyundai Solaris, в которых находятся предполагаемые похитители двух человек в Балашихе.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Амурской области загорелся тепловоз пассажирского поезда
30 мая в 05:55 по амурскому времени произошло возгорание секции тепловоза пассажирского поезда № 326 сообщением Нерюнгри — Хабаровск.
Обновлено в 03:07
Культура
Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера
Джоан Роулинг готовит к релизу четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Они выйдут в формате ebook 27 июня.
Обновлено в 08:54
Общество
IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»
В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом
Депутат Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от партии КПРФ Ольга Карпова, признавшаяся в нелюбви к России, прокомментировала свое резонансное высказывание.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
РИА НОВОСТИ. США ОТВЕТЯТ ВОЕННОЙ СИЛОЙ В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ИРАНА - СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО ИРАНУ ХУК
Обновлено в 09:31
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:59
Экономика
Кабмин РФ просит 90 млрд рублей на искусственный интеллект
Расходы на федеральный проект развития искусственного интеллекта (ИИ) в России оценивается в 90 млрд рублей на шесть лет, заявил сегодня, 30 мая, вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта под председательством президента Владимира Путина.
Обновлено в 08:59
Футбол
РПЛ стала 6-й футбольной лигой Европы по доходам
Российская футбольная Премьер-лига заняла шестое место в Европе по доходу за сезон-2017/18 среди европейских чемпионатов в сезоне-2017/18.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Армия Украины останется без прапорщиков
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднить прапорщиков и мичманов, а также разделить сержантский и старшинский состав на младший и старший ранги.
Обновлено в 06:20