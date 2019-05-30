Политика

Лавров прокомментировал военную активность России на КурилахРИА Новости 06:29

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
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Москва и Токио сегодня обменялись резкими заявлениями по поводу Курильских островов

Эхо Москвы07:30

Япония возмутилась российскими войсками на Курилах

Lenta.ru06:28

Лавров заявил, что российские военные имеют полное право работать на юге Курил

ТАСС06:35

Лавров ответил на претензии японцев по военной активности РФ на Курилах

Российская газета06:45

Лавров о военной активности России на Курилах: действуем на своей территории

RT на русском06:44

Япония назвала неприемлемым размещение российских истребителей на Курилах

Коммерсантъ07:26

Глава МИД Японии отметил важность консультаций «2+2» с Россией

РИА Новости06:54
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика

Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Экономика

ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Политика

Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана

Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Политика

Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 08:45
Общество

Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено в 04:32
Политика

Госдума одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем специальных средств сдерживания в отношении авиадебоширов.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Кино

Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности

Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток

Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Выпускница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11-го класса школы № 27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Полицейские в Москве преследуют подозреваемых в похищении двух человек

Сотрудники полиции на Щелковском шоссе организовали преследование двух автомобилей Hyundai Solaris, в которых находятся предполагаемые похитители двух человек в Балашихе.
Обновлено в 09:15
Футбол

Дзюба рассказал о царском предложении из Китая и желании играть в АПЛ

Обновлено в 09:02
Происшествия

Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать Икарди

По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

В Амурской области загорелся тепловоз пассажирского поезда

30 мая в 05:55 по амурскому времени произошло возгорание секции тепловоза пассажирского поезда № 326 сообщением Нерюнгри — Хабаровск.
Обновлено в 03:07
Культура

Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера

Джоан Роулинг готовит к релизу четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Они выйдут в формате ebook 27 июня.
Обновлено в 08:54
Общество

IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»

В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом

Депутат Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от партии КПРФ Ольга Карпова, признавшаяся в нелюбви к России, прокомментировала свое резонансное высказывание.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук

РИА НОВОСТИ. США ОТВЕТЯТ ВОЕННОЙ СИЛОЙ В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ИРАНА - СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО ИРАНУ ХУК
Обновлено в 09:31
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом

Обновлено в 08:59
Экономика

Кабмин РФ просит 90 млрд рублей на искусственный интеллект

Расходы на федеральный проект развития искусственного интеллекта (ИИ) в России оценивается в 90 млрд рублей на шесть лет, заявил сегодня, 30 мая, вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта под председательством президента Владимира Путина.
Обновлено в 08:59
Футбол

РПЛ стала 6-й футбольной лигой Европы по доходам

Российская футбольная Премьер-лига заняла шестое место в Европе по доходу за сезон-2017/18 среди европейских чемпионатов в сезоне-2017/18.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Армия Украины останется без прапорщиков

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднить прапорщиков и мичманов, а также разделить сержантский и старшинский состав на младший и старший ранги.
Обновлено в 06:20
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