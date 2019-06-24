Лавров прокомментировал ситуацию в ГрузииРИА Новости 04:30

"Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю", - добавил он.

с чего всё началось

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