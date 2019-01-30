Армия и оружие
Лавров прокомментировал производство США новой ядерной боеголовкиRT на русском 05:49
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом прокомментировал сообщения о том, что США начали производство новой ядерной боеголовки малой мощности.
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Напомню, что эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьёзную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риски ядерного конфликта.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRT на русском 05:49
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