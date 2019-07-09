Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в МинскеRT на русском 07:12
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:50, Вашингтон
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:50, Вашингтон
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Обновлено в 13:22
Политика
В Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси.
Обновлено в 09:58
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Игры
Valve подарила 5 тысяч игр участникам летней распродажи Steam
Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве.
Обновлено в 06:55
Происшествия
На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила
После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Гаджеты
Ноутбук VAIO SX12 порадует большим количеством портов
Стоимость компактного ноутбука VAIO SX12 стартует от 1,1 тысячи долларов, а за топовую версию данной модели покупателю придется выложить 2 тысячи.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Оскар Кучера в пятый раз стал отцом
Представитель российского кинематографа Оскар Кучера снова стал отцом. Супруга Юлия родила артисту сына.
Обновлено в 10:15
Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено в 17:41
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Общество
Медики раскритиковали поправки в законопроекты о защите врачей
Подготовленные ко второму чтению поправки к пакету законопроектов, призванных ужесточить меры за создание помех при оказании медицинской помощи, не защищают медицинских работников, говорится в заявлении Национальной медицинской палаты (НМП) России.
Обновлено в 10:14
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Политика
Джонсон не исключил приостановки работы парламента ради Brexit
Один из фаворитов борьбы за пост премьер-министра Великобритании экс-глава британского МИД Борис Джонсон не исключил возможность приостановки работы Палаты общин парламента Соединённого Королевства для реализации плана по выходу страны из состава ЕС.
Обновлено в 18:26
Футбол
Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами
Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Александр Степанович ГУДКОВ
Главное военно-политическое управление Вооружённых Сил РФ, Главное командование Сухопутных войск, командование Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» с глубоким прискорбием сообщают, что 8 июля 2019 года на 84-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке ГУДКОВ Александр Степанович.
Обновлено в 17:30
Общество
Куда смотреть, когда чокаешься? И ещё 11 вопросов о свадебном этикете, которые стыдно задать
Екатерина уточняет, что рекомендуется оставить на дне бокала последний глоток вина, чтобы не запрокидывать сильно голову назад, особенно это касается бокалов для шампанского.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия
В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины
Обновлено в 18:03
Музыка
Рок-фестиваль памяти Егора Летова под Омском перенесен на 2020 год
Рок-фестиваль памяти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который планировалось провести летом на частном аэродроме имени Летова под Омском, перенесен на конец мая 2020 года.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Авто
В седан Honda Civic поставили двигатель от лодки. И он поехал
Обновлено в 14:00
Футбол
Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агенты
Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Журналиста еженедельника «Якутск вечерний» заподозрили в «воздействии на подсознание людей».
Обновлено в 03:53
Культура
Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал о своем состоянии после смерти отца
Отечественный певец Николай Басков рассказал о своем состоянии после недавней смерти отца.
Обновлено в 12:55