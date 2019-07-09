Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в МинскеRT на русском 07:12

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Россия высказалась о встрече Путина с Зеленским

Lenta.ru07:14

Лавров попросил Зеленского общаться с Москвой не через Facebook

РБК10:30

Лавров призвал Зеленского общаться с Москвой не через Facebook

Коммерсантъ09:35

Лавров: предложения по украинскому урегулированию нужно делать по дипканалам

ТАСС07:50

Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске

Газета.Ru11:47

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

RT на русском07:12

Политолог: Зеленского могут привлечь к ответственности за русский язык

Взгляд.ру04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:50, Вашингтон

Лавров подучил Зеленского дипломатии

Вести.UZ11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:50, Вашингтон
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Обновлено в 13:22
Политика

В Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси.
Обновлено в 09:58
Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Игры

Valve подарила 5 тысяч игр участникам летней распродажи Steam

Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве.
Обновлено в 06:55
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Гаджеты

Ноутбук VAIO SX12 порадует большим количеством портов

Стоимость компактного ноутбука VAIO SX12 стартует от 1,1 тысячи долларов, а за топовую версию данной модели покупателю придется выложить 2 тысячи.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес

Оскар Кучера в пятый раз стал отцом

Представитель российского кинематографа Оскар Кучера снова стал отцом. Супруга Юлия родила артисту сына.
Обновлено в 10:15
Политика

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено в 17:41
Экономика

В России поднимут акцизы на вино

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Общество

Медики раскритиковали поправки в законопроекты о защите врачей

Подготовленные ко второму чтению поправки к пакету законопроектов, призванных ужесточить меры за создание помех при оказании медицинской помощи, не защищают медицинских работников, говорится в заявлении Национальной медицинской палаты (НМП) России.
Обновлено в 10:14
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Политика

Джонсон не исключил приостановки работы парламента ради Brexit

Один из фаворитов борьбы за пост премьер-министра Великобритании экс-глава британского МИД Борис Джонсон не исключил возможность приостановки работы Палаты общин парламента Соединённого Королевства для реализации плана по выходу страны из состава ЕС.
Обновлено в 18:26
Футбол

Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами

Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Александр Степанович ГУДКОВ

Главное военно-политическое управление Вооружённых Сил РФ, Главное командование Сухопутных войск, командование Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» с глубоким прискорбием сообщают, что 8 июля 2019 года на 84-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке ГУДКОВ Александр Степанович.
Обновлено в 17:30
Общество

Куда смотреть, когда чокаешься? И ещё 11 вопросов о свадебном этикете, которые стыдно задать

Екатерина уточняет, что рекомендуется оставить на дне бокала последний глоток вина, чтобы не запрокидывать сильно голову назад, особенно это касается бокалов для шампанского.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

Обновлено в 18:03
Музыка

Рок-фестиваль памяти Егора Летова под Омском перенесен на 2020 год

Рок-фестиваль памяти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который планировалось провести летом на частном аэродроме имени Летова под Омском, перенесен на конец мая 2020 года.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Хоккей

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Авто

В седан Honda Civic поставили двигатель от лодки. И он поехал

Обновлено в 14:00
Футбол

Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агенты

Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Журналиста еженедельника «Якутск вечерний» заподозрили в «воздействии на подсознание людей».
Обновлено в 03:53
Культура

Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s

На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал о своем состоянии после смерти отца

Отечественный певец Николай Басков рассказал о своем состоянии после недавней смерти отца.
Обновлено в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное