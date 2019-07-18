Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG.

Теннис Хачанов и Медведев попали в заявку на US Open Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вошли в число участников турнира US Open, который будет проходить в период с 26 августа по 8 сентября.

Общество Роскачество проверило детские стиральные порошки Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

Происшествия Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

Политика Путин упростил получение паспортов РФ для всех жителей Донбасса Паспорта Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Общество Ученые обнаружили скалу из мультфильма «Король Лев» в Приморье Специалисты нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае обнаружили каменный выступ, по форме напоминающий Скалу предков из известного мультфильма «Король Лев».

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Политика Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.

Здоровье ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштаба Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Общество В Сирии отметили рост числа желающих изучать русский язык Преподаватели сирийских учебных заведений отмечают увеличение числа желающих изучать русский язык местных жителей.

Армия и оружие У НАТО готов ответ на выход России из ДРСМД, заявил Столтенберг Взвешенный и эффективный ответ со стороны НАТО последует в случае окончательного выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Университете Торонто (Канада).

Экономика Отели в Турции снизили цены для россиян Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.

Кино Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.

Шоу-бизнес Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Происшествия Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну 1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

Политика В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.

Кино В Москве госпитализировали народного артиста Валерия Афанасьева ИА «Ореанда-Новости» Народный артист России Валерий Афанасьев доставлен в столичную больницу с жалобами на боли в спине и повышение температуры тела.

Общество Во Францию вернется аномальная жара В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.

Финансы Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубля Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,84-62,89 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 10 копеек и составил 62,84 рубля.